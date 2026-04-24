Aslantepe bayramı

G.Saray'da üzyılın projesi olarak gösterilen Aslantepe Vadisi projesinin temel atma töreni dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda atıldı. RAMS Park'ın yanındaki arazide hayata geçecek olan dev kompleksin temel atma töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, geleceğe yön verecek bir adım attıklarını söyledi. Özellikle böylesine özel bir günde temel attıkları için mutlu olduklarını belirten Özbek şöyle devam etti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, aslında geleceğe duyduğu inancın en güçlü göstergesidir.

EN BÜYÜK HAYALİM

Çocuklar sadece yarının değil, aynı zamanda bugün de kurulan hayallerin en saf, en güçlü temsilcileridir. G.Saray da tarihi boyunca hep bu hayallerin peşinden gitmiş, imkansız denilen hedefleri gerçeğe dönüştürmüş bir kulüptür. Bugün hayatımın en mutlu ve gururlu günlerinden biri. G.Saray için kurduğum hayallerin belki de en önemlisinin, en büyüğünün ilk adımını burada sizlerle beraber atıyoruz. Dursun Özbek olarak bugün burada olmamı sağlayan Cumhuriyet'in ve G.Saray'ın sarsılmaz değerlerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum".

DAVUT GÜL: GALATASARAY ÇOK ÖZEL BİR TAKIM

İstanbul Valisi Davut Gül de törende yaptığı açıklamada tesislerin hayırlı, uğurlu olmasını diledi. G.Saray'ın çok özel bir takım olduğunu belirten Gül, "Bunu yüzünüze karşı demiyoruz. Yaptığınız başarılar, altyapı, ülkemize sağladığınız kazanımlar milletimizin yüzünü güldürüyor. G.Saraylı olan ya da olmayan herkesi gururlandıran bir başarınız var, biz tebrik ediyoruz. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kulüplere olduğu gibi G.Saray'ımıza da altyapının güçlenmesiyle ilgili bakanımız elinden gelen desteği veriyor. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLER

Projenin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteği olduğunu aktaran Özbek, "Aslantepe projesine ve uyguladığımız diğer projelerin tamamında G.Saray'a en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Proje süresinde her zaman yanımızda olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve bu önemli günümüzde bizi yalnız bırakmayan ve bu projeye yoğun destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BAK: SPORUN MERKEZİ OLACAK

Törende açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu projenin gurur verici olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Dursun başkanla bu süreci beraber takip ettik. Başta Cumhurbaşkanımız bu sürecin hızlıca gerçekleştirilmesi için her türlü desteğin verilmesi talimatını vererek, Türk sporuna önemli bir eserin kazandırılmasının startını verdi. Dursun başkan projeyi bize getirdiğinde kapsamlı bir proje oluşu bizleri de heyecanlandırdı. Burası bana göre Türk sporunda önemli bir merkez olacak. Bugün yoğun programlar var, Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Malumunuz bayramla ilgili etkinlikler var, biz de kendisini temsilen buradayız. Gerçekten şanslıyız çünkü spordan gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Burada Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları yetişecek. G.Saray'a ve Türk sporuna hizmet edecekler. Türk sporu için büyük G.Saray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışacağız."