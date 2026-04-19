Taraftar yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar Gençlerbirliği maçına büyük bir önem verdi. Hafta içerisindeki idmana akın ederek oyunculara moral veren taraftarlar, takımı Ankara'da büyük bir coşkuyla karşıladı. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmada 5200 TL olarak açıklanan biletlere de büyük bir fedakarlık göstererek ilgi gösteren taraftarlar boş koltuk bırakmadı.

TRİBÜNDE İZDİHAM YAŞANDI

Eryamam Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin VIP tribününde izdiham yaşandı. Koltuklar yetersiz kaldığı için ufak çaplı tartışmalar yaşanırken, taraftarlar izdiham oluşturdu. Tribünlerde yer kalmadığı için bazı G.Birliği taraftarlarının merdivenlere yerleştiği ve karşılaşmayı buradan takip ettiği görüldü.