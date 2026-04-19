Nelsson gelmeden gidecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen Victor Nelsson, takımı küme düştüğü için kariyerine başka bir kulüpte devam edecek. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcuyu yaz kampına dahil etmek istemeyen teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun doğrudan başka bir takıma satılması yönünde yönetime rapor sundu.