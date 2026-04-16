Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de 68 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 30. hafta mücadelesinde 25 puanla 15. sırada bulunan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşayan Cimbom, Ankara’da galip gelerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençlerbirliği ise sahasında puan alarak ligde kalma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Peki, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 20:04 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 21:57
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Ankara'da nefesleri kesecek. Ev sahibi Natura Dünyası Gençlerbirliği, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla alt sıralara geriledi. Başakşehir deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde lideri durdurarak hem moral bulmak hem de düşme hattıyla arasına mesafe koymak istiyor. Teknik heyetin en büyük kozu, sahalarındaki seyirci avantajı olacak. Konuk ekip Galatasaray ise ligin en formda takımı olmasına rağmen son hafta yaşadığı beklenmedik takılmanın izlerini silmek niyetinde. 30 maçta topladığı 68 puanla şampiyonluğun en güçlü adayı olan sarı-kırmızılılar, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yolundaki kredisini sürdürmek istiyor. Takımda hücum hattının etkinliği ve kilit isimlerin formu, teknik direktör Okan Buruk'un bu zorlu deplasmandaki en büyük güvencesi. İşte Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçının detayları!

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maç bilgileri!

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren bu randevu, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN MAÇ ÖNCESİ SERT ÇIKIŞ

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk edecekleri Galatasaray mücadelesi öncesi kulüp içindeki tartışmalar ve İstanbul kulüpleri arasındaki rekabet üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Ardıç, Galatasaray maçı öncesi yapılan spekülasyonlara tepki göstererek, "Gençlerbirliği, İstanbul kulüpleri arasındaki sahanın dışına taşmış çekişmenin kurbanı edilemez" dedi ve sadece kendi başarıları için sahaya çıkacaklarını vurguladı. Kulübün borçları ve yönetimi hakkında açıklama yapan eski bir asbaşkanı hedef alan Ardıç, "Kiminle oynayacağımızı düşününce, bu demeçlerin motivasyonumuzu düşürmek için yapılan dedikodular olduğu anlaşılıyor" diyerek zamanlamanın manidar olduğuna dikkat çekti. Kulüpte iddia edildiği gibi bölünmüş bir yönetim kurulu olmadığını ifade eden sözcü, "Aramızda camiayı kendi çıkarları için kullanan kimse yok. Gençler diye nefes alıyor, Birliği diye veriyoruz" sözleriyle birlik vurgusu yaptı. Mali Durum Netliği: Başkan Arda Çakmak'ın kulübün finansal tablosunu daha önce şeffafça açıkladığını hatırlatan Ardıç, Mayıs ayı sonu yükümlülüklerinin belli olduğunu ve dışarıdan gelen spekülasyonları ciddiye almadıklarını belirtti. Başkan Arda Çakmak ile eski teknik direktör Metin Diyadin arasındaki iddialara da değinen Ardıç, her iki ismin de aile üyesi olduğunu ve aralarındaki konularda sadece kendilerinin söz sahibi olabileceğini söyledi.

F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var!
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
DİĞER
30 yaşında gelen zamansız veda! Yeşilçam’ın talihsiz jönü Suphi Kaner ölüme böyle sürüklenmiş… 
Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu mesajı: Diplomasinin yerini füzelerin aldığı ortamda kimse güvende değildir
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..."
Bernardo Silva resmen açıkladı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! 20:40
ASVEL-F.Bahçe Beko | CANLI ASVEL-F.Bahçe Beko | CANLI 20:18
Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! 19:28
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... 19:16
Arda Güler haftanın 11'ine seçildi! Arda Güler haftanın 11'ine seçildi! 19:06
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 18:25
Daha Eski
Fırtına'ya Onuachu müjdesi! Fırtına'ya Onuachu müjdesi! 17:24
G.Saray'da coşkulu antrrenman! G.Saray'da coşkulu antrrenman! 15:51
Bernardo Silva resmen açıkladı! Bernardo Silva resmen açıkladı! 15:35
"Baba Hakkı" kabri başında anıldı "Baba Hakkı" kabri başında anıldı 15:08
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor "Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 15:07
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 14:53