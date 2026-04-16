Çalhanoğlu çalışması

Şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemde bir yandan transfer çalışmalarını aksatmayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme dikkat çekti. İtalyan basınında çıkan haberlerde, sarı-kırmızılı kulübün Hakan Çalhanoğlu konusunda ısrarcı davrandığı ve temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. İnter ile sezon sonunda resmi görüşmelerin hızlanacağı aktarıldı. Henüz İnter ile sözleşme yenileme konusunda karar vermeyen Hakan'ın gönlünde Galatasaray'ın olduğu vurgulandı. Serie A temsilcisiyle sözleşmesi 2027'de bitecek milli futbolcunun, sarı-kırmızılı forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Deneyimli futbolcunun 2026 Dünya Kupası'ndan önce kariyeriyle alakalı bir karar alacağı bildirildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa sürede geleceğiyle ilgili karar alacağı dile getirildi.