Victor Osimhen'e 115 milyon euro

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'in ismi İspanyol devi Barcelona ile anılmaya devam ediyor. Fichajes'in haberine göre, Barcelona'nın genç dünya yıldızı Lamine Yamal'ın takımda görmeyi çok istediği Victor Osimhen için 115 milyon euro'luk büyük bir teklif sunulacak. Bu teklife sarı-kırmızılıların nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.