Galatasaray'dan şampiyonluk hamleleri! İşte yönetimin aldığı radikal kararlar
Galatasaray yönetimi, Kocaelispor'a karşı kaybedilen 2 puanın ardından harekete geçti. Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluk için Kemerburgaz Tesisleri'nde önlemlerini sıklaştıran sarı kırmızılılar radikal kararlar aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 10:38
Alınan kararın hem futbolculara hem de yöneticilere iletildiği belirtilirken, amaç olarak dikkat dağınıklığını önlemek ve takım içindeki bilgilerin dışarı sızmasını engellemek gösterildi.
Lider konumda olmasına rağmen puan farkının azalması, Galatasaray cephesinde temkinli bir yaklaşımı beraberinde getirdi.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda maddi motivasyonu artıracak adımlar da atılıyor.
PRİMLER ÖDENECEK
Milliyet'te yer alan habere göre; şampiyonluk primlerinin kalan yüzde 25'lik kısmının yanı sıra, sezon içinde özellikle Beşiktaş derbisi gibi önemli maçlar için vaat edilen primlerin de kısa süre içinde ödeneceği ifade edildi.
Böylece takımın zorlu fikstür öncesinde moral ve motivasyonunun üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi de oyuncularla yaptıkları görüşmelerde, şampiyonluk yolunda her maçın en az derbi kadar önemli olduğunun altını çiziyor.
Fenerbahçe karşılaşmasının kritik olduğuna dikkat çeken Buruk'un, aynı ciddiyetin diğer maçlarda da sürdürülmesini istediği öğrenildi.
Deneyimli oyuncuların varlığını en büyük avantaj olarak gören teknik heyet, sezon sonuna kadar hata yapmak istemiyor.
