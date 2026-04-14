Aslan'da sıkıyönetim

Son haftalarda suskun kalan Galatasaray yönetimi, takımdaki kötü gidişi durdurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımda son 3 haftada yaşanan 5 puan kaybı sonrasında ikinci sırada yer alan F.Bahçe ile fark 2 puana düşünce Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler işi sıkı tutmaya karar verdi. Kemerburgaz Tesisleri'nde adeta OHAL ilan edildi. Kalan 5 haftada yönetim bir takım kurallar getirerek işin ciddiyetini gözler önüne serecek. İlk iş Kemerburgaz'ı boş bırakmamak olacak.

KAVUKCU AYRILMAYACAK

Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kalan 5 haftada Kemerburgaz'da yatıp, kalkacak. Futbolcuları yalnız bırakmayacak olan Kavukcu, herkesle yakından ilgilenecek. Ayrıca maçlar öncesinde takım kampa girerek sadece rakiplere odaklanacak. Kemerburgaz'a giriş ve çıkışlar kısıtlanacak. Başkan Dursun Özbek de her hafta takımın bir antrenmanını kenardan takip ederek oyunculara moral verecek. Ayrıca teknik heyetle de bir görüşme planlanıyor