Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan'da sıkıyönetim

Aslan'da sıkıyönetim

Yaşanan puan kayıplarının ardından G.Saray yönetimi tesislerde sıkıyönetim ilan etti. Kalan 5 haftada Kemerburgaz’a bazı kurallar getirilecek. Futbol takımı artık her maç öncesinde kampa girecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Aslan'da sıkıyönetim

Son haftalarda suskun kalan Galatasaray yönetimi, takımdaki kötü gidişi durdurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımda son 3 haftada yaşanan 5 puan kaybı sonrasında ikinci sırada yer alan F.Bahçe ile fark 2 puana düşünce Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler işi sıkı tutmaya karar verdi. Kemerburgaz Tesisleri'nde adeta OHAL ilan edildi. Kalan 5 haftada yönetim bir takım kurallar getirerek işin ciddiyetini gözler önüne serecek. İlk iş Kemerburgaz'ı boş bırakmamak olacak.

KAVUKCU AYRILMAYACAK

Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kalan 5 haftada Kemerburgaz'da yatıp, kalkacak. Futbolcuları yalnız bırakmayacak olan Kavukcu, herkesle yakından ilgilenecek. Ayrıca maçlar öncesinde takım kampa girerek sadece rakiplere odaklanacak. Kemerburgaz'a giriş ve çıkışlar kısıtlanacak. Başkan Dursun Özbek de her hafta takımın bir antrenmanını kenardan takip ederek oyunculara moral verecek. Ayrıca teknik heyetle de bir görüşme planlanıyor

Yönetimden şampiyonluk için çılgın hamle!
G.Saray'da kriz mi var? 3 iddia birden...
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
CHP’li başkanların "villa" ağı deşifre! İZBETON'da 660 milyonluk aklama trafiği | Ümit Erkol'dan Özgür Özel'in yalanını patlatan imza
Avrupa devinden Uğurcan bombası!
G.Saray'ı transferde üzen gelişme!
Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... 01:22
Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... Leeds United kazandı! 45 yıl sonra... 01:21
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Beşiktaş'tan stoper hamlesi! 01:11
Kerem Aktürkoğlu: Beşiktaş maçındaki penaltı... Kerem Aktürkoğlu: Beşiktaş maçındaki penaltı... 01:03
Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! 01:03
Canlı yayında açıkladı! İşte Asensio'nun son durumu... Canlı yayında açıkladı! İşte Asensio'nun son durumu... 01:03
Daha Eski
G.Saray'ı transferde üzen gelişme! G.Saray'ı transferde üzen gelişme! 01:03
İstanbul'da kazanan Samsunspor! İstanbul'da kazanan Samsunspor! 01:03
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 01:03
Vakıfbank seriyi 2-1 yaptı! Vakıfbank seriyi 2-1 yaptı! 01:03
Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini! Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini! 01:03
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! "Yüzde 99..." G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! "Yüzde 99..." 01:03