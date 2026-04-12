CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Süper Lig'de heyecan RAMS Park'a taşınıyor! 28 maçta topladığı 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u ağırlıyor. Evinde 32 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ligde kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlı ekip ise zorlu deplasmandan puanla dönerek sürpriz peşinde. Peki, Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça dair merak edilen her şey...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 16:09
Galatasaray-Kocaelispor maçının canlı takibi için tıklayınız...

Süper Lig'in zirvesinde heyecan fırtınası esiyor! 28 hafta sonunda topladığı 67 puanla rakiplerine korku salan Galatasaray, sahasındaki 32 maçlık muazzam yenilmezlik serisini Kocaelispor karşısında da sürdürmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi, en yakın takipçisiyle olan puan farkını koruyarak bitime sayılı haftalar kala şampiyonluk yolunu temizlemek. Öte yandan Kocaelispor, efsane ismi Selçuk İnan yönetiminde sürpriz arayışında. Peki, Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte dev randevu öncesi son bilgiler...

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray - Kocaelispor karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışının en kritik müsabakalarından biri olan bu dev maç, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray-Kocaelispor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

RAMS PARK'TA TARİHİ SERİ: 32 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Galatasaray, kendi evinde tam anlamıyla bir "kale" inşa etmiş durumda. Ligde sahasında oynadığı son 32 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte tam 26 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. RAMS Park'ta son 4 lig maçını da kazanan Aslan, taraftarının yaratacağı cehennem atmosferinde Kocaelispor'u da eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

SELÇUK İNAN ESKİ EVİNDE PUAN PEŞİNDE

Kocaelispor'un başında teknik direktörlük koltuğunda oturan Selçuk İnan, yıllarca kaptanlığını yaptığı ve kupalar kaldırdığı RAMS Park'a bu kez rakip olarak dönüyor. 34 puanla haftaya giren yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında sergilediği dirençli futbolu İstanbul'da da sahaya yansıtarak şampiyonluk yarışına "dur" demeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Sissoho, Agyei, Tayfur, Serdar

GALATASARAY İLE KOCAELİSPOR 42. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette bugüne kadar oynanan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 76 gol kaydederken, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ise yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇINI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Skriniar'ın partneri Arjantin'den!
G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
MSB'den İsrail'e okkalı ayar! "Başkomutan Erdoğan" paylaşımı: Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Transfer...
İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK deplasmanda kazandı! Manisa FK deplasmanda kazandı! 15:34
Skriniar'ın partneri Arjantin'den! Skriniar'ın partneri Arjantin'den! 15:17
Como - Inter Milan maçı bilgileri Como - Inter Milan maçı bilgileri 15:07
Parma - Napoli maçı bilgileri Parma - Napoli maçı bilgileri 14:59
CANLI | Genoa - Sassuolo maçı CANLI | Genoa - Sassuolo maçı 14:51
Athletic Bilbao - Villarreal maçı bilgileri Athletic Bilbao - Villarreal maçı bilgileri 14:47
Daha Eski
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! 14:35
Celta Vigo - Real Oviedo maçı bilgileri Celta Vigo - Real Oviedo maçı bilgileri 14:33
Lider hata istemiyor! Lider hata istemiyor! 13:47
Mallorca - Rayo Vallecano bilgileri Mallorca - Rayo Vallecano bilgileri 13:37
Osasuna - Real Betis maçı bilgileri Osasuna - Real Betis maçı bilgileri 13:28
Chelsea - Manchester City maçı bilgileri Chelsea - Manchester City maçı bilgileri 13:08