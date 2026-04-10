İlklerin takımı

Tarihi sayısız basarılarla dolu olan G.Saray, sadece bir futbol takımı olmadıgını elde ettigi basarılarla gözler önüne seriyor. Sarı-kırmızılılar, tarihinde futbol, basketbol ve voleybol branslarında Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı olmayı basardı. Önceki gün CEV Kupası finalinde Italyan ekibi Reale Mutua Fenera'yı 3-2'nin rövansında bu kez 3-1 yenerek sampiyonluk kupasını kaldırdı. Böylece sarı-kırmızılılar voleyboldaki ilk Avrupa Kupası'nı ülkemize getirmeyi basardı.

7. AVRUPA KUPASI GELDI

Sarı kırmızılılar 2000 yılında futbolda UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak bir yıl içinde iki Avrupa kupası kazandı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2015-16 yılında ise ULEB Avrupa Kupası'nı ülkeye getirme basarısı gösterdi. G.Saray Kadın Basketbol Takımı ise tam 3 kez sampiyonluk yasadı. Disi Aslanlar 2008-09 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2014'te ezeli rakibi F.Bahçe'yi finalde yenip FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni, 2018'de ise FIBA Avrupa Kupası'nı bir kez daha müzesine götürmeyi basardı.

BASKAN ÖZBEK'TEN PRİM JESTİ

Galatasaray Baskanı Dursun Özbek, ülkemize voleybolda Avrupa Kupası kazandıran sporcularını ödüllendirdi. Takımın kaptanı Ilkin Aydın, Baskan Dursun Özbek'ten belirlenen primin kendi forma numarası olan ikiye katlanmasını istedi. Baskan Özbek de kaptanı kırmadı ve vaad edilen primler ikiye katlandı.