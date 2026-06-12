ABD-Paraguay maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ev sahibi ABD ile Paraguay karşı karşıya geliyor. ABD taraftarı önünde galip gelerek 3 puanla başlamak istiyor. Paraguay zorlu maçtan puanlar çıkarmak için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ
ABD: Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Balogun.
Paraguay: Gill, Alderete, Caceres, Alonso, Gustavo Gomez, Diego Gomez, Cubas, Bobadilla, Almiron, Sanabria, Enciso.
ABD-PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki bu kritik karşılaşma, 12 Haziran Cuma gününü 13 Haziran Cumartesi'ye bağlayan sabaha karşı Türkiye saati ile 04.00'te başladı. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ABD-PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE | TRT1 CANLI
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️ Bobadilla'dan talihsiz vuruş! ABD turnuvadaki ilk maçına golle başladı! pic.twitter.com/9SDfnGPH1a
— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2026
⚽ Pulisic çevirdi Balogun farkı 2'ye çıkardı! ABD, Paraguay'a nefes aldırmıyor! pic.twitter.com/oxltvyi84D
— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2026
⚽️ Balogun'dan şahane bir gol vuruşu! ABD, ilk yarıda Paraguay'a kabus oldu! pic.twitter.com/YFXzQGVZuZ— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2026