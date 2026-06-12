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Haberler Dünya Kupası ABD-Paraguay maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

ABD-Paraguay maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızın yer aldığı D grubunda ev sahibi ABD ile Paraguay karşı karşıya geliyor. Turnuvaya 3 puanla başlamak isteyen iki takımda galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. ABD-Paraguay mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 03:52 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 04:58
ABD-Paraguay maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ev sahibi ABD ile Paraguay karşı karşıya geliyor. ABD taraftarı önünde galip gelerek 3 puanla başlamak istiyor. Paraguay zorlu maçtan puanlar çıkarmak için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.

ABD-PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE | TRT1 CANLI

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

ABD: Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Balogun.

Paraguay: Gill, Alderete, Caceres, Alonso, Gustavo Gomez, Diego Gomez, Cubas, Bobadilla, Almiron, Sanabria, Enciso.

ABD-PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki bu kritik karşılaşma, 12 Haziran Cuma gününü 13 Haziran Cumartesi'ye bağlayan sabaha karşı Türkiye saati ile 04.00'te başladı. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ABD-PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE | TRT1 CANLI

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