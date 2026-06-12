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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Kanada ile Bosna Hersek yenişemedi!

Kanada ile Bosna Hersek yenişemedi!

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Toronto'daki mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 00:01
Kanada ile Bosna Hersek yenişemedi!

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Turnuvaya İtalya'yı eleyerek çıkan Bosna Hersek, kupaya ev sahipliği yapan 3 ülkeden biri olan Kanada ile Toronto Stadyumu'nda karşılaştı. Kıran kırana mücadelenin sonunda maç 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Bosna Hersek'in golü dakika 21'de Jovo Lukic'ten geldi. Kanada ise beraberlik golünü 79. dakikada Cyle Larin ile kurtardı.

İki ülke de turnuvaya birer puan ile başladı.

LARIN TARİHE GEÇTİ

Bosna Hersek karşılaşmasında oyuna girdikten sadece 121 saniye sonra ağları sarsan Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin, Dünya Kupası tarihinde sonradan oyuna girip en kısa sürede gol atan oyuncu oldu.

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