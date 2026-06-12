Kanada ile Bosna Hersek yenişemedi!

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Turnuvaya İtalya'yı eleyerek çıkan Bosna Hersek, kupaya ev sahipliği yapan 3 ülkeden biri olan Kanada ile Toronto Stadyumu'nda karşılaştı. Kıran kırana mücadelenin sonunda maç 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Bosna Hersek'in golü dakika 21'de Jovo Lukic'ten geldi. Kanada ise beraberlik golünü 79. dakikada Cyle Larin ile kurtardı.

İki ülke de turnuvaya birer puan ile başladı.

LARIN TARİHE GEÇTİ

Bosna Hersek karşılaşmasında oyuna girdikten sadece 121 saniye sonra ağları sarsan Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin, Dünya Kupası tarihinde sonradan oyuna girip en kısa sürede gol atan oyuncu oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Bosna Hersek korner organizasyonundan golü buldu. Jovo Lukic takımını öne geçirdi. pic.twitter.com/nQLET7b9gm — TRT Spor (@trtspor) June 12, 2026