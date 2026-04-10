Çilingir Barış

Sezon başında teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda takımda tutulan Barış Alper Yılmaz için gelen teklifler geri çevrilmişti. Bu kararın ne kadar doğru olduğunu milli futbolcu geride kalan her hafta gözler önüne geriyor. Takımda eksik oyuncu bulunmadığı zamanlarda kanatlarda görev yapan milli futbolcu, takımına büyük bir katkı sağlıyor. Barış bu sezon lig maçlarında 5 kez sahaya forvette çıktı. Bu maçlarda 5 gol atan yıldız isim 3 de asiste imzasını attı.

4 GOL ATARSA REKOR

Galatasaray bu maçlarda 4 galibiyet elde ederken, sadece Barış'ın ikinci yarıda oyuna dahil olup 45 dakika sahada kaldığı Konyaspor'a karşı mağlup oldu. Bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e yükselten Barış Alper, 4 gol daha atarsa geçen sezonki 14 gollük rekorunu kıracak. Barış Alper Yılmaz geçen sezon tüm kulvarlarda 14 gol atarak en başarılı dönemini yaşamıştı. Ayrıca artık Victor Osimhen'in yokluğunda forvetteki ilk tercih konumuna yükseldi.

GÖZTEPE'YE KARŞI 9'DA 9

Sarı-kırmızılar son yıllarda Göztepe'ye karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Önceki gün İzmir ekibini 3-1 ile deviren Okan Buruk'un öğrencileri son 9 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Göztepe'ye karşı son yenilgisini 2019-20 sezonunda, deplasmanda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, rakibine karşı üst üste 4'üncü dış saha galibiyetini alarak rekor kırdı.