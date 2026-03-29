Milli ara ilaç oldu

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara G.Saray'a ilaç gibi geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara G.Saray'a ilaç gibi geldi. Sarı-kırmızılı takımda ameliyat olan Victor Osimhen dışındaki bütün oyuncular, Trabzonspor ile oynanacak olan derbide forma giyebilecek. Parmağından operasyon geçiren ve Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Noa Lang'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yunus Akgün de bu süreçte ağrılarından tamamen kurtuldu.