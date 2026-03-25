Salı oynayabilirim

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Liverpool mücadelesinde baş parmağında derin bir kesik oluşan Noa Lang, sağlık durumu ile ilgili konuştu. Hollanda'nın salı günü Ekvador ile oynayacağı maçta oynama ihtimali olduğunu belirten Lang, "Bana iyi bakıldı; ameliyatlar da iyi geçti, ama hala acı çekiyorum. Umarım salı günü Ekvador'a karşı oynayabilirim. Ama risk almayacağız" dedi.