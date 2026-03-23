Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen ne zaman dönecek? İşte Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar...

2025-2026 sezonunun son haftalarına girilirken, Galatasaray'da beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in kolunun kırıldığı açılandı. Yıldız futbolcunun ameliyata alındığı ifade edilirken, futbolseverler "Victor Osimhen kaç maç yok?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle Victor Osimhen'in ne zaman döneceği merak ediliyor. İşte, Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar ve Galatasaray fikstürü...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 14:41
2025-2026 sezonunun kritik haftalarına girilirken Galatasaray cephesinden üzücü bir haber geldi. Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiği açıklandı. Ameliyata alınan yıldız golcünün sahalardan ne kadar uzak kalacağı büyük merak konusu olurken, taraftarlar "Victor Osimhen kaç maç kaçıracak?" ve "Victor Osimhen ne zaman geri dönecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar ve Galatasaray fikstürü hakkında öne çıkan detaylar...

VICTOR OSIMHEN AMELİYATA ALINDI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Konate ile girdiği ikili mücadele sonucu kolu kırılan Victor Osimhen, 23 Mart Pazartesi günü ameliyata alındı. Konu hakkında sarı-kırmızılı ekip açıklama paylaşırken, Nijeryalı golcünün sahalara ne zaman geri döneceği ise merak ediliyor.

VICTOR OSIMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Liverpool maçı sonrası kolu alçıya alınan ve 23 Mart Pazartesi günü ameliyat olmasına karar verilen Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız futbolcunun sahalardan 4-6 hafta asında uzak kalacağı tahmin edilirken, futbolseverler "Victor Osimhen hangi maçlarda yok?" sorusuna yanıt araştırmayı sürdürüyor.

VICTOR OSIMHEN HANGİ MAÇLARDA YOK?

Anfield'da Ibrahima Konate ile girdiği mücadele sonucu kolu kırılan ve ameliyata alınan Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar şunlar:

-Trabzonspor
-Göztepe
-Kocaelispor
-Gençlerbirliği
-Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)

VICTOR OSIMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OLACAK MI?

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in beklenmedik sakatlığı teknik heyetini düşündürüyor. Başarılı futbolcunun ligin son 8 haftasında hangi maçları kaçıracağı merak edilirken, Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 1 maç eksik 4 puan farkla zirvede yer alan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde:

Trabzonspor-Galatasaray (4 Nisan)
Göztepe-Galatasaray (8 Nisan)
Kocaelispor-Galatasaray (12 Nisan)
Gençlerbirliği-Galatasaray (19 Nisan)
Gençlerbirliği-Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası / 21 Nisan)
Fenerbahçe-Galatasaray (26 Nisan)
Samsunspor-Galatasaray (3 Mayıs)
Galatasaray-Antalyaspor (10 Mayıs)
Kasımpaşa-Galatasaray (17 Mayıs)

