Victor Osimhen ne zaman dönecek? İşte Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar...
2025-2026 sezonunun son haftalarına girilirken, Galatasaray'da beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in kolunun kırıldığı açılandı. Yıldız futbolcunun ameliyata alındığı ifade edilirken, futbolseverler "Victor Osimhen kaç maç yok?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle Victor Osimhen'in ne zaman döneceği merak ediliyor. İşte, Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar ve Galatasaray fikstürü...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 14:41
VICTOR OSIMHEN HANGİ MAÇLARDA YOK?
Anfield'da Ibrahima Konate ile girdiği mücadele sonucu kolu kırılan ve ameliyata alınan Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar şunlar:
-Trabzonspor
-Göztepe
-Kocaelispor
-Gençlerbirliği
-Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)
VICTOR OSIMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OLACAK MI?
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in beklenmedik sakatlığı teknik heyetini düşündürüyor. Başarılı futbolcunun ligin son 8 haftasında hangi maçları kaçıracağı merak edilirken, Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
GALATASARAY FİKSTÜRÜ
Süper Lig'de 1 maç eksik 4 puan farkla zirvede yer alan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde:
Trabzonspor-Galatasaray (4 Nisan)
Göztepe-Galatasaray (8 Nisan)
Kocaelispor-Galatasaray (12 Nisan)
Gençlerbirliği-Galatasaray (19 Nisan)
Gençlerbirliği-Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası / 21 Nisan)
Fenerbahçe-Galatasaray (26 Nisan)
Samsunspor-Galatasaray (3 Mayıs)
Galatasaray-Antalyaspor (10 Mayıs)
Kasımpaşa-Galatasaray (17 Mayıs)
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.