Buruk’un dörtlüsü

SINGO SAĞDA COŞTU

Sezon başından itibaren sakatlıklar boğuşan G.Saray, ideal savunmasını kurmakta çok zorlandı. Sezon başında 30 milyon euro bonservis ödenerek alınan Singo'dan uzun süre faydalanamayan sarı-kırmızılılar, yaşanan başka sakatlıklar nedeniyle de Fildişili yıldızını zaman zaman stoperde değerlendirdi. Ancak Singo burada sağ bekteki etkili oyununu sergileyemedi. Buruk son dönemde aradığı dörtlüyü oluşturdu.

3 MAÇ AVRUPA'DA

Sağ bekte Singo'yu değerlendirmek isteyen başarılı çalıştırıcı savunmanın ortasını ise Abdülkerim ve Davinson Sanchez'den oluşturacak. Sol bekte ise İsmail Jakobs'tan vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılılar bu savunma dörtlüsü ile sadece 4 maça çıkabildi. Bu süreçte iki kez Liverpool'u 1-0 deviren Cimbom, bir kez de Ajax deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Aslan sadece ligdeki Kocaeli mücadelesini 1-0 kaybederken 4 zorlu maçta sadece top 1 kez filelerden çıktı.