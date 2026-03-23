Buruk’un dörtlüsü

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk sahaya ideal savunma kurgusu ile çıkamadı. Sadece 4 maçta Singo-Davinson- Abdülkerim-Jakobs ile oynayan Galatasaray 1 gol yedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
SINGO SAĞDA COŞTU

Sezon başından itibaren sakatlıklar boğuşan G.Saray, ideal savunmasını kurmakta çok zorlandı. Sezon başında 30 milyon euro bonservis ödenerek alınan Singo'dan uzun süre faydalanamayan sarı-kırmızılılar, yaşanan başka sakatlıklar nedeniyle de Fildişili yıldızını zaman zaman stoperde değerlendirdi. Ancak Singo burada sağ bekteki etkili oyununu sergileyemedi. Buruk son dönemde aradığı dörtlüyü oluşturdu.

3 MAÇ AVRUPA'DA

Sağ bekte Singo'yu değerlendirmek isteyen başarılı çalıştırıcı savunmanın ortasını ise Abdülkerim ve Davinson Sanchez'den oluşturacak. Sol bekte ise İsmail Jakobs'tan vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılılar bu savunma dörtlüsü ile sadece 4 maça çıkabildi. Bu süreçte iki kez Liverpool'u 1-0 deviren Cimbom, bir kez de Ajax deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Aslan sadece ligdeki Kocaeli mücadelesini 1-0 kaybederken 4 zorlu maçta sadece top 1 kez filelerden çıktı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
