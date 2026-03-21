Karetsas iddiası

Sarı-kırmızılı takımın transfer çalışmalarıyla ilgili Belçika basınında sürpriz bir iddia yer aldı. Belçika basını, Galatasaray'ın Club Brugge'de forma giyen 18 yaşındaki orta saha Konstantinos Karetsas'ı istediğini öne sürdü. Yunan asıllı Belçikalı yıldızın Avrupa'da birçok önemli kulübün gündeminde olduğu belirtildi. Brugge'de 2029'a kadar kontratı olan Kartesas'ın piyasa değeri de 35 milyon euro olarak gösterildi.