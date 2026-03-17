Sadece G.Saray

RAMS Başakşehir maçında yaptığı iki asistle 5 hafta sonra sahalara güçlü bir dönüş yapan Yunus Akgün, geleceği ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yunus, her futbolcunun hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Şu anda olduğum konumdan çok memnunum. Her gencin, her oyuncunun hayali Avrupa'da oynamak ama ben zaten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum. G.Saray'da çocukluğumdan beri hayalini kurduğum formayı giyiyorum. Üst üste 4. şampiyonluğu kazanacak kaliteye ve güce sahibiz. Çok güzel gidiyoruz. 4 sene üst üste. 26. şampiyonluğumuzu da kazanmak istiyoruz."

OKAN HOCA AĞABEY GİBİ

Okan Hoca'nın diyalogları çok önemli. Takımda önemli, büyük oyuncular var. Bu isimleri yönetmek hiç kolay değil, Okan Hoca bunu çok iyi yapıyor. Oyuncularla iletişimi çok iyi. Bir ağabey gibi hep konuşuyor. Hocamızla beraber kırılmadık rekor bırakmadık. Çok güzel ortamımız var, bunu hocamız sağladı.

HEDEFİMİZ ÇOK YÜKSEK

Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Yine bir İngiliz ekibi. Kazanmak istiyoruz. Kazandık daha önceden. Hedeflerimiz yüksek, kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük takımlar gerçekten zordu. Liverpool, Juventus, Tottenham maçları kolay değildi ama kazandık.