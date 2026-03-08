Mental olarak güçlendik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "Uzun zamandır kaybetmeyen bir takımı yendik. Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakemin iletişimi kötü. Maçta galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler.

İKİNCİ YARI İYİ SAVUNDUK

Hepimiz mutsuz oluyoruz. Biz de kötü futbol oynattığımızda eleştiriliyoruz. Hep aynı şeyleri konuşmaktan futbol konuşamıyoruz. İkinci yarı iyi savunduk. Takım savunmasını doğru yaptık. Uğurcan çok iyi oynadı. 11'e 11'i değerlendirmek lazım. Baskı yapan ve çıkarmayan bizdik. Tam Lang ve Yunus Akgün'ü oyuna alıyordum, rakip kaleye daha iyi gitmek için dar alanda iyi oyuncuları hazırlıyordum. Hayırlısı böyleymiş."

BURUK'UN 5. ZAFERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Beşiktaş ile 9 kez rakip oldu. Deneyimli teknik adam siyah-beyazlı takıma karşı dün akşam Tüpraş Stadı'nda 5'inci galibiyetini elde etti. 52 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı takım karşısında 3 yenilgi ve 1 kez de beraberlik yaşadı.

36. KEZ KAZANDI

Aslan'da Teknik Direktör Okan Buruk'un göreve geldiği 2022-2023'ten bu yana derbi başarısı dikkatlerden kaçmıyor. Cimbom, bu süre zarfında 36 galibiyetle İstanbul takımlarının aralarında oynadıkları Süper Lig maçlarında en fazla galibiyet alan takım oldu.

TARAFTARA İFTAR

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlara büyük jest yaptı. Tüpraş Stadı'na gelen yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı futbolseverlere iftar verilirken, ayrıca atkı dağıtıldı.