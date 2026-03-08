Barış yılmadı

Harika bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisinde de özellikle ilk yarıda önüne geleni devirip sol kanada ambargo koydu
Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen ve kendisini sahaya veren Barış Alper Yılmaz, yıldızlaşmaya devam ediyor. Beşiktaş derbisinde sol kanattaki etkili futbolu ile dikkat çeken milli yıldız, Avrupa maçlarındaki performansını gösterdi. Özellikle mücadelenin ilk yarısında rakiplerine büyük üstünlük kuran Barış, takımının penaltı beklediği pozisyonda da başrolü oynadı. Savunmaya yardımda bulunup takım arkadaşlarına yardımcı olan Barış Alper, harika geçen sezonu derbi galibiyetiyle süsledi. Özellikle Murillo ve Agbadou ile girdiği ikili mücadelelerden başarıyla galip ayrılıp alkış topladı.