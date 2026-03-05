Liverpool’a şok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, Premier Lig'de son sırada yer alan Wolverhamptan'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
