Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool'a şok

Liverpool’a şok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, Premier Lig'de son sırada yer alan Wolverhamptan'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Liverpool’a şok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, Premier Lig'de son sırada yer alan Wolverhamptan'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak.
Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."
Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran savaşında altıncı gün! Laricani'den PJAK uyarısı: "Harekete geçmeye kalkışmasınlar"
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin!
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
SON DAKİKA
