Golcüler öne çıkacak

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, galibiyete odaklandı. Zirve yarışında doludizgin ilerlemek isteyen Aslan'ın en büyük kozu forvetleri olacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Victor Osimhen ve Mauro İcardi, teknik heyetin en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Osimhen son 6 lig maçında rakip fileleri 7 kez havalandırarak adından söz ettirdi. İcardi de benzer bir performans gösterip son 5 lig maçında rakip filelere 4 gol gönderdi. Sezon geneline bakıldığında Osimhen ligde 10 golle oynarken, İcardi'nin de şu ana kadar 13 golü bulunuyor. İki yıldızın toplam skor katkısı 24 oldu. Son 3 sezonun gol kralları olan ikili, Okan Buruk'un en büyük kozları arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEDİLER

Victor Osimhen ve Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla Beşiktaş derbilerinden gol sevinci yaşayan isimler oldu. Osimhen, Kartal'a karşı 3 maçta 1 gol kaydederken, Mauro İcardi ise 6 maçta 5 gol atarak siyahbeyazlı rakibine karşı başarılı bir grafik çizdi.

3 MAÇTA DA BERABERLİK

Sezon başından bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 3 maça çıkan Galatasaray yenilmedi. 3 maçta da ezeli rakipleriyle berabere kalan Aslan; Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 1-1, Trabzonspor'la da 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci yarının ilk derbisine çıkacak.