Barış Alper şov

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz rüzgarı esiyor. Milli futbolcu, 2025- 2026 sezonun parlayan yıldızları arasına girerken, gol ve asistleriyle sarı-kırmızılı takıma ciddi katkı veriyor. 25 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında adından söz ettirdi. 1 gol, 1 asistle oynayan Barış Alper'in skor katkısı göze çarptı. Okan Buruk'un da çok güvendiği sarı-kırmızılı yıldız, tüm kulvarlarda öne çıkıyor.

JUVENTUS KAHRAMANI

Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda takımın en istikrarlı isimlerinden olan başarılı futbolcu, gol ve asistleriyle kariyer rekoruna doğru ilerliyor. Toplamda 37 resmi maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 10 gol atarken 14 de asist yaptı ve 24 gole direkt etki etti. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus eşleşmesine damgasını vuran Barış Alper, ligde de takımın adeta jokeri olarak her bölgede forma giyiyor.

DEVLER LİGİ'NDE PARLADI

Barış Alper Yılmaz bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirdi. Bu sezon Devler Ligi'nde sarı-kırmızılı takımın oynadığı 10 maçın tamamında forma giyen Barış Alper, 1 gol, 2 asist yaptı. 809 dakika sahada kalan milli futbolcu, rakamlarıyla göz doldurdu.

DERBİDE BÜYÜK KOZ

Trendyol Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, takımın en önemli kozlarından olacak. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir maça çıkacak sarı-kırmızılılarda teknik heyet, Barış Alper'i özel olarak kullanmak istiyor. 25 yaşındaki yıldızın sol kanatta forma giymesi planlanıyor.

TARAFTARLARDAN ALKIŞ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'ın performansını ayakta alkışlıyor. Sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'un çok istediği 25 yaşındaki yıldız takımda kalarak başarılı bir görüntü çizdi. Taraftarlar da Barış Alper'in hem mücadelesi hem de performansını takdirle karşıladı.