CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslanlar gibi

Aslanlar gibi

Süper Lig’de lider, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’da, kupada da 4’te 4’le çeyrek finale çıkan Cimbom, tarihi bir sezon yaşıyor. Aslan, Beşiktaş derbisini de kazanıp ‘Mayıs’ hedefine odaklanmak istiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Aslanlar gibi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2025-2026 sezonuna damgasını vuruyor. 3 kulvarda da hedeflerinden kopmayan ve emin adımlarla ilerleyen Aslan, tarihi bir dönemden geçiyor. Süper Lig'de 24 hafta sonunda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de İtalyan devi Juventus'u eleyerek son 16'ya yükseldi. Kupada da 4'te 4'le lider olarak çeyrek finale çıkan Galatasaray, adım adım en büyük hedefi 'mayıs' ayına odaklanmaya başladı.

BURUK'TAN MAYIS İŞARETİ

Teknik Direktör Okan Buruk'un kupadaki Alanyaspor maçından sonra dile getirdiği, "Mayıslar bizim" açıklaması da sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Son 3 sezonun şampiyonu Cimbom'da şimdi gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynanacak dev karşılaşmadan 3 puan çıkarmak isteyen Aslan, kazanarak hem şampiyonluk havasına tamamen girmek hem derbi zaferi yaşamak hem de 3 kulvarda yakalanan başarılı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

YENİDEN 4'TE 4 PLANI

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde 4 sene üst üste şampiyon olan tek kulüp konumunda. 1996-2000 arası arka arkaya 4 şampiyonluk kazanan Galatasaray, şimdi gözünü kendi rekorunu kırmaya dikti. 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında üst üste 3 zafer kazanan Aslan, bu sezon da şampiyon olup yeni bir destan yazmak istiyor.

AVRUPA'DA TARİH YAZDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında hem ilk kez mücadele eden hem de ilk kez son 16 turuna yükselen ilk ve tek Türk takımı oldu. Önce lig etabından çıkmayı başaran ardından da playoff etabında İtalyan devi Juventus'u eleyen Cimbom, şimdi de Liverpool'la son 16'da karşılaşacak. Bu sezon ayrıca Liverpool (1-0) ve Juventus (5-2) önünde tarihi galibiyetler alan Aslan, alkışları topladı.

KUPADA HEDEF 20. ZAFER

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu 4'te 4'le tamamlayan ve çeyrek finale seribaşı olarak yükselen Galatasaray'da hedef zafere uzanmak... Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Aslan, bu sezon da aynı hedef yolunda ilerliyor. Bu zamana kadar 19 kez kupayı müzesine taşıyan Cimbom, 20. zaferini amaçlıyor.

Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz!
Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
ABD-İsrail-İran savaşında altıncı gün! Laricani'den PJAK uyarısı: "Harekete geçmeye kalkışmasınlar"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin!
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! 01:19
"Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" "Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" 01:18
Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti 01:18
Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! 01:18
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! 01:18
Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! 01:18
Daha Eski
F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! 01:18
Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! 01:18
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! 01:18
CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... 01:18
Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! 01:18
Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! 01:18