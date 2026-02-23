Yabancı kalmayın

Avrupa ve Türkiye'deki maçlarda performans olarak büyük farklılıklar gösteren G.Saray, aynı durumun hakem performansı için de geçerli olduğunu düşünüyor. Konyaspor deplasmanında Leroy Sane'nin golü büyük tartışmalar ışığında iptal edilirken bu durum sarı-kırmızı cephede büyük tepki çekti. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Okan Buruk, kendisine sorulan yabancı hakem ve VAR sorusuna, "Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır" demişti.

ÖNCELİK DERBİLER

Ajax deplasmanı dönüşünde de Kocaeli deplasmanında golü verilmeyen G.Saray, hakem performanslarından çok şikayetçi. Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce F.Bahçe'nin talebi üzerine maçlara yabancı hakem ve VAR atayan TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor. Artık şampiyonluk yarışının hata kaldırmayacağını düşünen G.Saray yönetimi bu konuda adım atacak. Olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise sadece derbileri kapsayacak bir talebin de gündeme gelmesi masaya yatırılacak.

YAZGAN TALEP ETMİŞTİ

Geçen sezon başında da G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı VAR uygulamasının devam etmesini istemiş, bu durum kabul görmemişti. Ancak daha sonra bu önerinin kıymeti anlaşılmış ve VAR uygulaması getirilmişti.

TFF'DEN GÖNDERME

G.Saray'ın Konyaspor maçı sonrasındaki isyanına TFF kayıtsız kalmadı. Dün sosyal medyadan isim vermeden kısa bir açıklama yayımlayan TFF, "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın G.Saray'a bir gönderme olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.