Mandela Keita iddiası

Mandela Keita iddiası

Yeni sezonda orta sahaya takviyeler yapmaya hazırlanan G.Saray için önemli bir iddia geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Mandela Keita iddiası
Yeni sezonda orta sahaya takviyeler yapmaya hazırlanan G.Saray için önemli bir iddia geldi. Het Laatste Nieuws ve Voetbalfocus'un haberine göre Parma forması giyen Mandela Keita çok sayıda takımın radarına girdi. Parma'nın 25 milyon euro talep ettiği 23 yaşındaki oyuncu ile G.Saray, Tottenham, Aston Villa ve Napoli gibi takımların yakından ilgilendiği ifade edildi.
