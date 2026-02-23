CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Teknik direktör Okan Buruk, G.Saray’ın başına geçtiği 2022 yılından itibaren Süper Lig’de ikinci kez 2 farklı yenilgi aldı. Cimbom daha önce Buruk’un ilk senesinde Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Buruk yenilgi

Konyaspor'a yenilerek zirve yarışındaki avantajını yitiren sarı-kırmızılılar yine de ipleri elinde tutuyor. Bugün F.Bahçe'nin olası zaferi halinde iki takım arasında puan farkı sıfıra inecek. G.Saray, rakibini RAMS Park'ta konuk edeceği için ufak da olsa bir avantajı elinde bulunduran taraf olmaya devam edecek. Ancak Avrupa ve lig maratonunun yanına bir de Türkiye Kupası eklenince süreç hiç de kolay gözükmüyor.

EN AĞIR YENİLGİLERDEN

Yoğun tempo düşünülerek ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde ligdeki en ağır yenilgilerinden birisini aldı. Teknik direktör Okan Buruk, G.Saray'ın başına geçtiği 2022 yılından itibaren sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de ikinci kez 2 farklı yenilgi aldı. Cimbom daha önce 2022'de Beşiktaş'a karşı deplasmanda 3-1'lik bir yenilgi almıştı. Juventus karşısında turu geçerek Konya yenilgisini unutturmak isteyen sarı-kırmızılılar artık lige daha fazla konsantrasyon sağlayacak.

DİĞER
