Akıllar Juve’de kaldı

Ziraat Türkiye Kupası
Sezonun en ağır yenilgilerinden birisini alan G.Saray'da akılların Juventus rövanşında kaldığı gözlendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Sezonun en ağır yenilgilerinden birisini alan G.Saray'da akılların Juventus rövanşında kaldığı gözlendi. Karşılaşma boyunca toplamda 6 şut çeken ve sadece iki isabet sağlayan sarı-kırmızılılar, istediği fırsatları bulamadı. İkinci yarıda bazı as oyuncuların sahaya çıkması da durumu değiştirmedi.

VAZGEÇİLMEZ DAVİNSON

Kritik Juventus maçını düşünerek Davinson Sanchez'i dinlendirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, Kolombiyalı'nın yokluğunda Singo'yu stopere çıkardı. Singo iyi bir performans gösterse de Davinson Sanchez'in savunmadaki tecrübesinin yokluğu fazlasıyla hissedildi.

İKİ İSİM BELİRSİZ

Juventus'ta sakatlığı bulunan iki futbolcunun G.Saray maçında forma giyip giyemeyecekleri ilerleyen günlerde belli olacak. Savunmada görev alan Bremer ve hafif sakatlığı bulunan ve bu nedenle Como maçında oyundan alınan Kenan'ın durumları hafta içinde belli olacak. Ancak iki ismin de forma giymesi bekleniyor.

SALLAI BEKE DÖNECEK

Konya deplasmanında farklı pozisyonlarda sahaya çıkan Roland Sallai, çarşamba günü yeniden sağ beke dönecek. Juventus maçında Kenan Yıldız'a adım attırmayan Macar yıldızı yeniden değerlendirecek olan Buruk, Sacha Boey'i yine ikinci devrede kullanacak.

MAURO ICARDİ YETİŞECEK

Sakatlığı nedeniyle Konya maçında ikinci devreye çıkamayan Mauro Icardi'nin çarşamba günü Juventus ile oynanacak olan rövanşa yetişeceği öğrenildi. Durumunun çok ciddi olmadığı öğrenilen Arjantinli yıldızın kadroda olacağı tahmin ediliyor. Sahaya ilk 11'de Osimhen çıkacak.

