Yunus'tan rekor

Galatasaray, henüz 2. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Osimhen'in ortasında altıpasta iyi yükselen Yunus'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray'a erken üstünlüğü getirdi. 25 yaşındaki milli yıldız, geçen hafta Rize'de kafayla ağları havalandırdıktan sonra Eyüp'ü de kafayla avlarken, Cimbom'un bu sezon iç sahada attığı en erken gole de imza atmış oldu. Tecrübeli hücumcu, 38'de Eyüp'te Bedirhan'ın kırmızı görmesinde de başrolü oynadı. Son 3 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Akgün, 19 maçta 5 gol, 6 asiste ulaştı. Maça damga vuran başarılı futbolcu, 46'da yerini Asprilla'ya bıraktı.