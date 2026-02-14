Victor Osimhen bu kez attırdı

Futbolseverler Victor Osimhen'in attığı gollere alıştı ancak Nijeryalı futbolcu dün pasör kimliği ile ön plana çıktı.
Eyüpspor mücadelesinin gizli kahramanlarından birisi olan Osimhen, perdeyi açan Yunus Akgün ve Mauro İcardi'nin ikinci golünde asisti yapan isim oldu. Nijeryalı dünya yıldızı, kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada iki asist birden yapmayı başardı. Osimhen'in attığı bir gol de ofsayt bayrağına takıldı ve iptal edildi.