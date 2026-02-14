CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Victor Osimhen bu kez attırdı

Futbolseverler Victor Osimhen'in attığı gollere alıştı ancak Nijeryalı futbolcu dün pasör kimliği ile ön plana çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Eyüpspor mücadelesinin gizli kahramanlarından birisi olan Osimhen, perdeyi açan Yunus Akgün ve Mauro İcardi'nin ikinci golünde asisti yapan isim oldu. Nijeryalı dünya yıldızı, kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada iki asist birden yapmayı başardı. Osimhen'in attığı bir gol de ofsayt bayrağına takıldı ve iptal edildi.
