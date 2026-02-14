CANLI SKOR ANA SAYFA
Torino'nun aklı İcardi'de

Torino’nun aklı İcardi’de

İtalya'da yayın yapan Tuttosport'un haberine göre Serie A ekibi Torino, Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro İcardi ile yakından ilgileniyor.

Torino’nun aklı İcardi’de
İtalya'da yayın yapan Tuttosport'un haberine göre Serie A ekibi Torino, Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro İcardi ile yakından ilgileniyor. Henüz Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan Arjantinli yıldız İcardi'yi renklerine katmak isteyen Torino'nun, İcardi ile görüşmelerde bulunmaya başladığı iddia edildi.
