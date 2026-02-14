CANLI SKOR ANA SAYFA
Aslan vitesi 5'e taktı!

Aslan vitesi 5'e taktı!

Galatasaray, taraftarının önünde Eyüpspor karşısında şov yaptı. Yunus perdeyi açtı, İcardi hat-trick yaptı, Onguene kendi kalesine attı. Galatasaray, en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un oynayacağı haftada üç puana 5 golle uzandı. Maç fazlasıyla da fark 6'ya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Aslan vitesi 5'e taktı!

Süper Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında Eyüpspor'u konuk eden G.Saray, rahat bir galibiyete imza attı. Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, ilk pozisyonunda golü buldu. Osimhen'in ortasına şık bir dokunuş yapan Yunus, RAMS Park'ı ayağa kaldırdı. Aslan bu golden sonra kalesinde net pozisyonlar verdi ancak Uğurcan kalesinde devleşti. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde ise Galatasaray taraftarını aşkı Mauro İcardi sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

38'de Eyüp'te Bedirhan atıldı. Konuk takımın işi iyice zorlaştı. İkinci yarının henüz üçüncü dakikasında Osimhen, bu kez partneri İcardi'ye 'al da at' dedi. Tangocu, fırsatı çok iyi değerlendirdi. 70'te İcardi, bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin üçüncü Galatasaray'ın dördüncü golünü attı. 71'de Metehan skoru 4-1 yaparken, 87'de Onguene topu kendi filelerine gönderdi. Maç 5-1 bitti. Aslan, en yakın takipçilerinin oynayacağı haftayı farklı bir galibiyetle kapattı.

JUVE ROTASYONU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Eyüpspor karşısında sahaya 5 değişiklikle çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta görev verdiği Sallai, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper'in yerine Boey, Eren, Lemina, İlkay ve Icardi'yi sahaya sürdü.

UNUTULMADILAR

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray'ın eski futbolcusu Candemir Berkman ile Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski futbolcusu Ömer Kaner unutulmadı. Müsabaka öncesinde Berkman ve Kaner için saygı duruşunda bulunuldu.

İKİSİ BİR ARADA

Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında çift forvetle sahaya çıktı ve Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye görev verdi. Sarı-kırmızılılarda ligde son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında yine Osimhen ve Icardi, 11'de görev almıştı. İki futbolcu, ligde 9 hafta sonra tekrar 11'de başladı.

