14 Şubat hediyesi

Galatasaray'da oynasa da kulübede de otursa, gol de atsa suskun da kalsa her zaman gündemdeki isim olan İcardi, dün gözlerin pasını sildi. Karşılaşmaya Victor Osimhen ile birlikte ilk 11'de başlayan Mauro icardi, yaptığı hat-trick ile Eyüpspor galibiyetinin mimarı oldu. Birbirinden güzel 3 gol kaydeden Arjantinli futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını da 13'e yükselterek zirvede bulunan Onuachu ile Shomurodov'u yakaladı. Bulduğu her süreye gol sıkıştırmayı başaran tecrübeli futbolcu, özellikle iç saha maçlarında inanılmaz bir performansa imzasını atıyor.

TEK VURUŞ UZMANI

İlk olarak 33'te Noa Lang'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat'tan dönen topu tamamlayan İcardi farkı ikiye çıkaran sayıyı kaydetti. Ardından 48'de kaleye vurmak yerine kendisine güzel bir pas atan Osimhen'in asistini gole çeviren Arjantinli oyuncu, 70'de ise Barış Alper'in pasında tek vuruşla fileleri buldu ve hat-trick yaptı. RAMS Park'ta 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geçerek iç sahada 47 kez fileleri havalandıran İcardi bu alanda G.Saray tarihinin en skorer futbolcusu oldu. Ayrıca bu sezon penaltılar dışındaki 10 golünün 9'unu tek vuruşla kaydetti.

ONUR DUYUYORUM

Yaptığı hat-trick'le gecenin yıldızı olan Mauro İcardi, damgasını vurduğu maçın bitiminde şöyle konuştu: "Takımın amacı kazanmak, benim işim gol atmak. Juventus maçına hazır olduğumuzu gösterdik. Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Yeni rekorum için çok mutluyum. Dört senede bunu başardım. Gol atmaktan onur duyuyorum. Juventus'a karşı daha önce de çok gol attım. Taraftarımız stadı cehenneme çeviriyor. Amacımız kazanmak."