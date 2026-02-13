Bulanık suda balık avlamaya kalkmasınlar

Galatasaray, Tiktak ile sponsporluk anlaşması imzaladı. İmza törenine katılan Başkan Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın hayal ürünü olduğunu belirterek, sert yanıt verdi: "Ben Galatasaray Kulübü'nün başkanıyım. İbrahim Hacıosmanoğlu da TFF'nin başkanı. Zaman zaman biz bir araya geliriz. Türk futbolunun geleceği ve problemleri hakkında konuşuruz. Türk futbolu ile ilgili sürekli yaptığımız toplantılardan bir tanesini yapmıştık. Galatasaray'da o konuyu ilişkilendirmek, olağandışı bir şey.

TEK YÜREK OLDUK

Üç sene art arda şampiyon olduk. Dördüncü senede de lideriz. Finansal problemleri çözdük. Tesisleşmeyi hızlandırdık. Kendi camiamız içerisinde tek yürek olduk. Böyle bir takımın başkanı, federasyon başkanına 'Bizim camianın içerisinde sıkıntı var. Biz şampiyon olmaya mecburuz, bize destek olun' demez. İbrahim Bey'e de sorabilirler. Galatasaray, o insanların hayal ettiği bir takım değil. Onların hayal ettiği gibi bir diyalog, söz konusu değil. Hiç kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın. Hiç kimse Galatasaray'ı bu tip işlerle ilişkilendirmesin."

YAYIN GELİRLERİ SÜREKLİ AZALDI

Yayın gelirlerinin sürekli azalarak bugünkü seviyeye geldiğini dile getiren Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği ve federasyon, yayın gelirlerinin düşüklüğünden şikayetçi. Kulüpler de şikayetçi. Naklen yayın gelirleri, sürekli azalarak, bugünkü seviyesine geldi. Yaklaşık yüzde 60 düşüş oldu" dedi.

MUTLULUK DUYUYORUZ

Yeni nesil ulaşım ve mobilite markası TikTak'ın kurucusu Ersan Öztürk, "Daha önceden de kulübe sponsor olmuştum. Galatasaray ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı amaca hizmet etmek ve aynı vizyona sahip bir markayla yan yana gelmek önemli. Sahada tempoyu belirleyen Galatasaray. Biz de şehirde tempoyu belirliyoruz" dedi.

ICARDI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dursun Özbek, Mauro İcardi'yle sezon sonunda oturup konuşacaklarını söyledi ve ekledi: "İcardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Oynadığı sürede verdiği katkı ve aidiyeti tartışılmaz. Sezon sonuna kadar onunla bir kontratımız var. İcardi ile sezon bitiminde oturup konuşacağız. İcardi, Galatasaray için özel bir oyuncu."

EN DEĞERLİ TAKIMIZ

Özbek, 'devre arasında para harcamak istemedi' iddialarına şu sözlerle yanıt verdi: "Berrak bir düşünceye sahip insanlar, ne yaptığıma bakar. Ben kimsenin böyle bir şey söylediğini düşünmüyorum. Sezon başında yapılan transferlere bakın. Harcadığımız paralara ve kurduğumuz kadroya bakın. Takımımızın değeri, 300-360 milyon avro civarında."

NOKTA TRANSFER İÇİN ÇALIŞTIK

Galatasaray Başkanı Dursun Özek devre arası transferleri için, "Elbette ki nokta transferler için çalıştık. Tek bir alternatifimiz yoktu. Her mevki için alternatif vardı. Transfer komitesi de bunun için çalıştı. Ara transferde buna uygun olarak çalıştık. Teknik kadronun da talep ettiği hedeflere ulaştık. Transfer, bakkaldan elma veya şeker alır gibi yapılmaz" dedi.

ŞAMPİYONLUK AMAÇLIYORUZ

Kadın basketbol ve kadın voleybolda şampiyonluk hedeflerinin olduğunu aktaran Özbek, "Her iki branşta da şampiyonluk kovalıyoruz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi Avrupa'da mücadele etmek. Koyduğumuz hedeflere doğru yürüyoruz. Amatör branşlarda bir planlamamız var" diye konuştu.