Tüm gözler Sane’de

Galatasaray'da gözler Leroy Sane'ye çevrildi. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Sane'nin son durumu sağlık ekibi tarafından dikkatlice izleniyor. Yarın akşam oynanacak Eyüpspor maçında süre alma ihtimali olan Alman futbolcuda esas hedef Juventus eşleşmesi olacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabında İtalyan ekibiyle 17-25 Şubat tarihlerinde karşılaşacak Aslan'da Sane'nin ilk 11'e yetişmesi amaçlanıyor. Dünyaca ünlü yıldıza çok güvenen Okan Buruk'un da tedavi sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.