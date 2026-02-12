Aslan’da dev rekabet

Ara transferin ardından Galatasaray'da kadro şekillendi. Kadrosuna sırasıyla Noa Lang, Asprilla, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner'i transfer eden Galatasaray sonunda geniş kadroya kavuştu. Çaykur Rize deplasmanında sahaya çıkan ilk 11 maçı kolay çözerken, 3-0'ın ardından son 15 dakikada İcardi, Boey, İlkay Gündoğan, Singo ve Asprilla oyuna girdi. Yedek bekleyen Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Nhaga ve Can Armando ise henüz süre alamadı.

HER MEVKİDE FORMA YARIŞI

Takım içi rekabetin üst seviyeye çıkmasıyla beraber sağ bekte Sallai ile Boey, sol bekte Jakobs ile Eren arasında forma rekabeti yaşanıyor. Sakatlığını atlatan ve süre almaya başlayan Wilfried Singo, stoperde Sanchez ve Abdülkerim'in yerini almaya çalışıyor. Sara'nın form tuttuğu orta sahada İlkay'ın durumu da merak konusu oldu. Noa Lang'ın eklendiği hücum hattında ise Sane, Barış Alper ve Yunus Akgün gibi yıldızlardan biri yedek kulübesinin yolunu tutacak.

SINGO GÖREVE HAZIR

Sakatlığını atlatan ve fiziksel olarak iyi duruma gelen Singo, formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11'de görev vermek istediği Fildişi Sahilli yıldızın stoperde yer alması planlanıyor. Genç savunmacı özellikle antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsüyle beğeni kazandı.

JOKER ROLAND SALLAI

Sarı-kırmızılı takımda Sallai'nin performansı ve mücadelesi takdir topluyor. Macar futbolcunun çok yönlü olması da teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sağ bekte başarıyla oynayan Sallai'nin orta sahada da görev alacağı belirtildi. Macar yıldız savunmada ve hücumda takıma ciddi yarar sağlıyor

SACHA BOEY İLK 11'E GİRECEK

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönen Sacha Boey, ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor. Fransız sağ bek, Çaykur Rize deplasmanında ilk kez maç kadrosuna adını yazdırdı. Fiziksel olarak toparlanan 25 yaşındaki futbolcu için özel program uygulanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk da Sacha Boey'le yakından ilgileniyor.