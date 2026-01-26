CANLI SKOR ANA SAYFA
Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini koruyan Ederson Jose dos Santos Lourenço, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Teknik özellikleri ve atletik yapısı ile futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başaran yıldız futbolcu, yükselen performansıyla modern futbolun önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırıyor. Ayrıca, Ederson piyasa değeri de merak ediliyor. İşte, Ederson istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 23:56
Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

Ara transfer döneminin hareketlenmesiyle birlikte adı Türk kulüpleriyle anılmaya başlayan Ederson Jose dos Santos Lourenço, futbol gündemindeki yerini koruyor. Teknik kapasitesi ve atletik yapısıyla öne çıkan yıldız oyuncu, yükselen form grafiğiyle modern futbolun dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Ederson hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler; yaşı, kökeni ve kariyer yolculuğunu merak ederken, güncel piyasa değeri ile istatistikleri de yakından takip ediliyor. Peki, Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

EDERSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ederson Jose dos Santos Lourenço, 7 Temmuz 1999 tarihinde Brezilya'nın Campo Grande bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine İtalya'da devam eden 26 yaşındaki Ederson, 1,83 metre boyu ile dikkat çekerken, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

EDERSON MEVKİSİ NE?

Oyuna kattığı enerji ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Ederson, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca ön libero bölgesinde de süre bulan Ederson Jose dos Santos Lourenço, bazı maçlarda on numara olarak da süre buldu.

Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

EDERSON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2017'de Desportivo Brasil'de başlayan Ederson, 2018'de Cruzeiro EC'ye kiralandı. Burada gösterdiği başarılı performansla Cruzeiro'da kalan 26 yaşındaki futbolcu, 2020'de SC Corinthians'a transfer oldu.

Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

2021 senesinde Fortaleza EC'ye kiralanan ve 2022'de Salernitana'nın yolunu tutan Ederson, başarılı performansının ardından aynı sene içerisinde Atalanta kadrosuna dahil oldu.

Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

EDERSON İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde önemli maçlarda kritik anlara imza atan Ederson'un istatistikleri şu şekilde:

Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

-288 maç
-24 gol
-9 asist

Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

Brezilya Milli Takımı'nda ise 3 maçta süre bulan Ederson Jose dos Santos Lourenço, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

EDERSON PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Ederson piyasa değeri 40 milyon euro.

