Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri ne kadar?

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini koruyan Ederson Jose dos Santos Lourenço, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Teknik özellikleri ve atletik yapısı ile futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başaran yıldız futbolcu, yükselen performansıyla modern futbolun önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Ederson kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırıyor. Ayrıca, Ederson piyasa değeri de merak ediliyor. İşte, Ederson istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...
EDERSON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2017'de Desportivo Brasil'de başlayan Ederson, 2018'de Cruzeiro EC'ye kiralandı. Burada gösterdiği başarılı performansla Cruzeiro'da kalan 26 yaşındaki futbolcu, 2020'de SC Corinthians'a transfer oldu.
2021 senesinde Fortaleza EC'ye kiralanan ve 2022'de Salernitana'nın yolunu tutan Ederson, başarılı performansının ardından aynı sene içerisinde Atalanta kadrosuna dahil oldu.
EDERSON İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde önemli maçlarda kritik anlara imza atan Ederson'un istatistikleri şu şekilde:
-288 maç
-24 gol
-9 asist
Brezilya Milli Takımı'nda ise 3 maçta süre bulan Ederson Jose dos Santos Lourenço, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.
EDERSON PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Ederson piyasa değeri 40 milyon euro.
