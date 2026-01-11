Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç boyunca üretken olamadıklarını söyledi. Fenerbahçe'yi tebrik eden Buruk, "Kazanmayı hak edecek futbolu maalesef sergileyemedik. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. Bu yenilgiden ders alacağız" ifadesini kullandı.

KADRO TERCİHİ

Takımın seremoniye çıkmaması ile ilgili Buruk şunları söyledi: Maç öncesi saygı duruşunda yapılan protesto için seromonide yer almadık. Bu yenilgi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben takımıma camiama güveniyorum. Yine şampiyon biz olacağız. Çok yoğun bir fikstürümüz var, bu nedenle böyle bir kadro tercih ettik.

ÖZÜR DİLEDİLER

Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da futbolcular, 90 dakika bitiminin ardından tribüne gitti. Futbolcular ve teknik heyet sarı-kırmızılı taraftarlardan özür dilediler.