CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ders alacağız

Ders alacağız

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk: "Üretken olamadık, kazanmayı hak edecek futbolu sergileyemedik. Ama hiçbir şey değişmedi. Yine ligde biz şampiyon olacağız. Güvenim tam"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ders alacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç boyunca üretken olamadıklarını söyledi. Fenerbahçe'yi tebrik eden Buruk, "Kazanmayı hak edecek futbolu maalesef sergileyemedik. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. Bu yenilgiden ders alacağız" ifadesini kullandı.

KADRO TERCİHİ

Takımın seremoniye çıkmaması ile ilgili Buruk şunları söyledi: Maç öncesi saygı duruşunda yapılan protesto için seromonide yer almadık. Bu yenilgi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben takımıma camiama güveniyorum. Yine şampiyon biz olacağız. Çok yoğun bir fikstürümüz var, bu nedenle böyle bir kadro tercih ettik.

ÖZÜR DİLEDİLER

Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da futbolcular, 90 dakika bitiminin ardından tribüne gitti. Futbolcular ve teknik heyet sarı-kırmızılı taraftarlardan özür dilediler.

Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi!
Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe! ÖZETİ İZLEYİN
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Emekliye yüksek promosyon: 60 bin liraya kadar avantaj | 2026 banka banka ödeme listesi
F.Bahçe'de Lookman için geri sayım!
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 01:00
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 00:59
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu 00:24
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! 00:24
Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! 00:24
Asensio'ya büyük müjde! Asensio'ya büyük müjde! 00:23
Daha Eski
G.Saray'a Cezayirli orta saha! G.Saray'a Cezayirli orta saha! 00:23
🔴A SPOR CANLI 🔴A SPOR CANLI 00:23
Nijerya yarı finalde! Nijerya yarı finalde! 00:23
Mısır yarı finale yükseldi! Mısır yarı finale yükseldi! 00:23
M. City'den 10 gollü galibiyet! M. City'den 10 gollü galibiyet! 00:23
Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? 00:23