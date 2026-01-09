Olimpiyat’ta hiç yenilmedi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak Olimpiyat Stadı'nda G.Saray ile F.Bahçe 3. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak Olimpiyat Stadı'nda G.Saray ile F.Bahçe 3. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. G.Saray'ın stadı yapılırken geçici olarak lig maçlarını oynadığı Olimpiyat Stadı'nda iki takım 2003-04 sezonunda 2-2 berabere kaldı. 2005 yılında Türkiye Kupası finalinde ise Olimpiyat Stadı'nda G.Saray 5-1 ile rakibini ezip geçmişti.

