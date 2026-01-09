Olimpiyat’ta hiç yenilmedi

Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak Olimpiyat Stadı'nda G.Saray ile F.Bahçe 3. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. G.Saray'ın stadı yapılırken geçici olarak lig maçlarını oynadığı Olimpiyat Stadı'nda iki takım 2003-04 sezonunda 2-2 berabere kaldı. 2005 yılında Türkiye Kupası finalinde ise Olimpiyat Stadı'nda G.Saray 5-1 ile rakibini ezip geçmişti.