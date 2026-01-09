Finallerin takımı

Türkiye'nin açık ara en fazla kupa kazanan takımı olan Galatasaray, finalleri büyük bir başarıyla tamamlıyor. Tüm Türkiye yarın ATV'den naklen yayınlanacak olan Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisini heyecanla beklerken, sarı-kırmızılı takımın finallerdeki üstünlüğü dikkat çekiyor. 2006 yılından itibaren Süper Kupa ismiyle düzenlenmeye başlayan organizasyonda iki takım daha önce 4 kez final oynadı. Bu finallerin üçünü Galatasaray kazanırken, Fenerbahçe ise rakibinin elinden bir kez kupayı alabildi.

Daha önce 2012'de Erzurum Stadı'ndaki finalde rakibi 3-2 yenen G.Saray, 1 sene sonra ise Kadir Has Stadı'nda 1-0 ile kazanmıştı. 2023'te G.Saray'ın İcardi'nin golü ile öne geçtiği ve F.Bahçe'nin sahadan çekildiği finalde Aslan, 3-0 hükmen ilan edilmişti. F.Bahçe ise tek galibiyetini 2014 yılında penaltılara giden finalde 3-2'lik skorla almıştı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 5 kez rakip oldu. G.Saray 5 finalin hepsinde F.Bahçe'yi devirerek ezeli rakibinden kupayı aldı. Son 8 finalin 7'sini Aslan kazandı.

3 EKSİK VAR

Galatasaray'da kritik F.Bahçe derbisi öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ile İsmail Jakobs'un yanı sıra sakatlığını atlatan ancak riske edilmeyecek olan Singo da forma giyemeyecek. Lemina ve Torreira'nın ise forma giymeye hazır oldukları öğrenildi.