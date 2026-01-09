CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Finallerin takımı

Finallerin takımı

G.Saray, 2006’dan itibaren Süper Kupa ismiyle düzenlenen turnuvada F.Bahçe’ye karşı oynadığı 4 finalin 3’ünde kupayı aldı. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise ezeli rakibine karşı 5'te 5 yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Finallerin takımı

Türkiye'nin açık ara en fazla kupa kazanan takımı olan Galatasaray, finalleri büyük bir başarıyla tamamlıyor. Tüm Türkiye yarın ATV'den naklen yayınlanacak olan Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisini heyecanla beklerken, sarı-kırmızılı takımın finallerdeki üstünlüğü dikkat çekiyor. 2006 yılından itibaren Süper Kupa ismiyle düzenlenmeye başlayan organizasyonda iki takım daha önce 4 kez final oynadı. Bu finallerin üçünü Galatasaray kazanırken, Fenerbahçe ise rakibinin elinden bir kez kupayı alabildi.

Daha önce 2012'de Erzurum Stadı'ndaki finalde rakibi 3-2 yenen G.Saray, 1 sene sonra ise Kadir Has Stadı'nda 1-0 ile kazanmıştı. 2023'te G.Saray'ın İcardi'nin golü ile öne geçtiği ve F.Bahçe'nin sahadan çekildiği finalde Aslan, 3-0 hükmen ilan edilmişti. F.Bahçe ise tek galibiyetini 2014 yılında penaltılara giden finalde 3-2'lik skorla almıştı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 5 kez rakip oldu. G.Saray 5 finalin hepsinde F.Bahçe'yi devirerek ezeli rakibinden kupayı aldı. Son 8 finalin 7'sini Aslan kazandı.

3 EKSİK VAR

Galatasaray'da kritik F.Bahçe derbisi öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ile İsmail Jakobs'un yanı sıra sakatlığını atlatan ancak riske edilmeyecek olan Singo da forma giyemeyecek. Lemina ve Torreira'nın ise forma giymeye hazır oldukları öğrenildi.

G.Saray'a Ruben Neves fırsatı!
F.Bahçe'de rota Leite!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin 20 liraya yükselecek!
G.Saray'ın yeni bombası Van Dijk!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! 01:08
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 01:07
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... 01:07
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 01:07
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 01:07
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 01:07
Daha Eski
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 01:07
Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! 01:07
G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! 01:07
İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! 01:07
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! 01:07
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 01:07