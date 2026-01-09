Can Armando imzaya kaldı

Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştiriyor. Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın alt yaş kategorilerinden forması giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner ile her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. 7 Ocak'ta 18 yaşına basan ve profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanan Can için G.Saray 250 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER