Can Armando imzaya kaldı

Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştiriyor. Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın alt yaş kategorilerinden forması giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner ile her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. 7 Ocak'ta 18 yaşına basan ve profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanan Can için G.Saray 250 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek.