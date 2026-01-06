Antep’te dostluk rüzgarı

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor arasında heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin sergilediği dostane tavırlar, tribünlere de olumlu yansıdı. Özellikle çocukların Galatasaray- Trabzonspor kaşkolu takarak poz verdiği görüntüler, izleyenlere güzel anlar yaşattı. Soğuk havaya rağmen her iki takımın taraftarları, 90 dakika boyunca takımlarına coşkulu destek verdi.