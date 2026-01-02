Zorlu fikstür

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Geride kalan 2025 yılına damgasını vuran ve kupalarla kapatan G.Saray'ı zorlu bir 2026 bekliyor. Sarı-kırmızılılar ocak ayında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Sarı-kırmızılılar ocak ayında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Devler Ligi'nde oynayacak. Aslan eğer Süper Kupa'da finale çıkarsa ocak ayında toplam 7 resmi maç yapacak. Perdeyi 5 Ocak'taki Trabzonspor derbisiyle açacak olan sarı-kırmızılılar, yeni yıla derbi maçıyla birlikte başlamış olacak.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlara karşı maç yapacak. Aslan, Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar böylece ocak ayı içerisinde 4 farklı kulvarda maçlara çıkmış olacak. Amaç Süper Lig'de liderliği koruyup Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam etmek. Süper Kupa'da ise şampiyonluk bekleniyor.

GALATASARAY'IN OCAK AYI FİKSTÜRÜ

05.01.2026: Galatasaray-Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)

13.01.2026: Fethiyespor-Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

17.01.2026: Galatasaray-Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

21.01.2026: Galatasaray-Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

24.01.2026: F.Karagümrük-Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

28.01.2026: Man. City-Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)