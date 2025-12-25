Tarihe geçen golcü

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mauro İcardi, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdı. Arjantinli yıldız, golleri, şampiyonlukları ve başarılarıyla hem sarıkırmızılılarda hem de Süper Lig’de unutulmazlar arasına girdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Mauro Icardi, kulüp tarihinde ve Türk futbolunda unutulmazlar arasına girmeyi başardı. 2022-2023 sezonundan beri sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi, başarıları, golleri ve kupalarıyla tarihe geçti. Hagi'yi geçip Cimbom'da lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olan Arjantinli yıldız, müthiş bir istatistik yakaladı. Süper Lig'de Galatasaray'la 81 maça çıkan deneyimli forvet, 60 gol, 17 asistle 77 gole katkı sundu.

HAGİ'DEN SONRA İLK

32 yaşındaki futbolcu, 2023- 2024 sezonunda da 25 golle krallık yarışını zirvede tamamladı. G.Saray'da, 4. sezonunu geçiren İcardi, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası kazandı. Ünlü yıldız, tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 110 maçta 70 gol attı, 22 asist yaptı ve tam 92 gole direkt katkı sundu. İcardi'nin Cimbom'da tüm resmi maçlar baz alındığında 72 gollü Gheorghe Hagi'yi geçmesine yalnızca 2 gol kaldı.

İKİ BÜYÜK EFSANE

Sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 1996-2000 arası forma giyen Gheorghe Hagi ve 2022'den beri Galatasaray'da oynayan Mauro İcardi, tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Hagi, Aslan'da 192 resmi maçta 72 gol atarken, İcardi de 110 resmi müsabakada 70 gole imza attı. Hagi, 4 şampiyonluk kazanırken, İcardi 3 lig zaferi yaşadı.

ASLAN'IN KRALLARI

Cimbom'da yabancı gol kralları öne çıkıyor. 2000 yılından bu yana Süper Lig'de yabancı gol krallarıyla dikkat çeken Aslan, ciddi başarı elde etti. 2000-01'de Mario Jardel, 22 golle gol krallığında ikinci sıraya çıkarken, ligin en skorer yabancısı oldu. 2008- 09 sezonunda Milan Baros, 20 golle zirveye çıkarken, 2017-18'de Gomis 29 gol, 2018- 19'da Diagne ise 30 golle krallığa yükseldi. 2023- 24'te İcardi (25) ve 2024- 25'te Osimhen (26) Galatasaray'ın gol kralları oldu.

