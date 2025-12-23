CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Hagi'ye mektup yazdı

Hagi'ye mektup yazdı

İcardi, kırdığı rekorun ardından Hagi'ye bir mektup yazdı. Bunu sosyal medyadan paylaşan İcardi, "Sevgili Maestro Hagi, Bu satırları, devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Hagi'ye mektup yazdı

Icardi, kırdığı rekorun ardından Hagi'ye bir mektup yazdı. Bunu sosyal medyadan paylaşan İcardi, "Sevgili Maestro Hagi, Bu satırları, devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum.

Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız.

Bugün bir nesil 'G.Saraylıyım' demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizlersiniz. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle, İcardi" ifadelerini kullandı.

EFSANE YANIT VERDİ

Hagi de İcardi'nin güzel sözlerine aynı şekilde yanıt verdi.

Hagi yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Mauro, G.Saray formasıyla elde ettiğin olağanüstü performanstan dolayı tebrik etmek istiyorum.

Bu, yeteneğin, kararlılığın ve futbola, sarı-kırmızı renklere olan tutkunun bir göstergesi olan dikkate değer bir başarı. G.Saray tarihine hoş geldin! Sen sadece bir golcü olmanın çok ötesine geçtin:

G.Saray'ın bir idolü, bir efsanesi oldun. Saygı ve hayranlıkla."

