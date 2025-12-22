CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Maestro Yunus

Maestro Yunus

Sakatlığının ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan Yunus Akgün, düne damgasını vurdu. Önce 10. dakikada Barış’ın pasında harika bir gol atan yıldız oyuncu, 82’de ise Gabriel Sara’ya asist yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maestro Yunus

Galatasaray için sahadaki en önemli parçalardan birisi Yunus Akgün. Yokluğunda değeri daha fazla anlaşılan başarılı futbolcu, takımın hücum ve orta sahası arasındaki geçişlerini ve bağlantılarını yapan isim olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra skor katkısı üretmeyi de sürdürüyor. Milli futbolcu Kasımpaşa karşısında maça damgasını vurdu. 1 gol-1 asistle geceyi kapatan Yunus, ilk olarak 10. dakikada sahneye çıktı. Barış'ın pasında dönerek topu köşeye bırakan Yunus, 82'de ise Sara'ya güzel bir asist yaptı. Bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü atan Yunus'un 6 da asisti bulunuyor.

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..."
REKLAM - MUUD
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 07:10
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! 00:54
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." 00:54
G.Saray'dan net galibiyet! G.Saray'dan net galibiyet! 00:54
Icardi G.Saray tarihine geçti! Icardi G.Saray tarihine geçti! 00:54
G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 00:54
Daha Eski
Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! 00:54
Torreira’dan kötü haber! Torreira’dan kötü haber! 00:54
Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! 00:54
PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... 00:54
Semih gol orucunu bozdu! Semih gol orucunu bozdu! 00:54
Alanyaspor'dan net galibiyet! Alanyaspor'dan net galibiyet! 00:54