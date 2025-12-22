Maestro Yunus

Galatasaray için sahadaki en önemli parçalardan birisi Yunus Akgün. Yokluğunda değeri daha fazla anlaşılan başarılı futbolcu, takımın hücum ve orta sahası arasındaki geçişlerini ve bağlantılarını yapan isim olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra skor katkısı üretmeyi de sürdürüyor. Milli futbolcu Kasımpaşa karşısında maça damgasını vurdu. 1 gol-1 asistle geceyi kapatan Yunus, ilk olarak 10. dakikada sahneye çıktı. Barış'ın pasında dönerek topu köşeye bırakan Yunus, 82'de ise Sara'ya güzel bir asist yaptı. Bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü atan Yunus'un 6 da asisti bulunuyor.