Ziraat Türkiye Kupası
Buruk'tan dört değişiklik

Buruk’tan dört değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının 11'ine göre dünkü karşılaşmada 4 değişikliğe gitti. B.Şehir karşısında göre yapan; Arda, Sara, Gökdeniz ve Ahmed'i kızağa çeken tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine; Davinson, Torreira, Yunus ve Barış'ı sahaya sürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
SON DAKİKA
