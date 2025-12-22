Buruk’tan dört değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının 11'ine göre dünkü karşılaşmada 4 değişikliğe gitti. B.Şehir karşısında göre yapan; Arda, Sara, Gökdeniz ve Ahmed'i kızağa çeken tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine; Davinson, Torreira, Yunus ve Barış'ı sahaya sürdü.
