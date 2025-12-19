CANLI SKOR ANA SAYFA
Oyunu beğendim

Okan Buruk tek farklı galibiyeti böyle yorumladı: "Karşılaşma güzel geçti. Oyuna başlangıcımızı beğendim. Ahmed Kutucu'yu kutlamak istiyorum. Günay da önemli kurtarışlar yaptı"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Çok iyi bir takıma karşı, formda bir takıma karşı oynadık. Genel olarak maç güzel geçti. Oyuna başlangıcımızı beğendim. Değişikliklerimizi planladığımız gibi yaptık. Gökdeniz ve Ahmed Kutucu'ya giren kramplar sonrasında onları değiştirmek zorunda kaldık. Ahmed'i kutlamak istiyorum. Günay önemli kurtarışlar yaptı.

KASIMPAŞA MAÇI KRİTİK

Gökdeniz çabaladı. Arda ve Kazımcan gibi oyuncularımız da iyi bir sınav verdiler. 3 gün sonra Kasımpaşa ile oynayacağız. Son 2 maçta Emre hoca yönetiminde 0-0 berabere kaldılar. Savunmayı yapan, oynamaya çalışan bir takım. Puan almaya çalışacaklar. Ara kısa tabii. Rotasyonun nedenlerinden biri 3 gün sonra maç olmasıydı. Puan farkını artırmak istiyoruz. Rakipler yaklaşmak isteyecek. Kritik maç. İlk yarıyı lider bitirmek adına çok önemli bir karşılaşma."

