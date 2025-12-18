CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’da hedef kupaya 3 puanla başlamak! İşte Buruk’un muhtemel 11’i

Galatasaray’da hedef kupaya 3 puanla başlamak! İşte Buruk’un muhtemel 11’i

Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray, A Grubu’ndaki ilk maçında RAMS Park’ta Başakşehir’i konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, kupaya 3 puanla başlayarak 20. şampiyonluk yolunda emin bir adım atmak istiyor. İşte Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’da hedef kupaya 3 puanla başlamak! İşte Buruk’un muhtemel 11’i

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu G.Saray, bugün sahaya çıkıyor. A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar bugün RAMS Park'ta seyircisi önünde Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası'nı 19 kez müzesine götüren sarı-kırmızılılar müzesine yeni bir parça daha eklemek istiyor. Bu yoldaki ilk adım ise bugün atılacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçen yıl olduğu gibi tüm kupalara talip olmuş durumda. Ancak kadroda değişikliğe gidecek.

ROTASYON YAPACAK

Yoğun maratonda bazı oyuncularını dinlendirecek olan başarılı çalıştırıcı, rotasyona gidecek. Uzun maratonda fazla forma şansı bulamayan oyuncularına kendilerini gösterme fırsatı sunacak olan Okan Buruk, son haftalarda eleştirilen Arda Ünyay'ı sahaya ilk 11'de sürmeye hazırlanıyor. Oyuncusunu kazanmak isteyen Buruk, Ahmed Kutucu'ya da kadro rekabetine girme şansı verecek. Kalede ise sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine son haftalarda olduğu gibi Günay Güvenç forma giyecek.

BURUK 4 ŞAHİN 0

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir'in başarılı çalıştırıcısı Nuri Şahin, 5. kez birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Geride kalan 4 mücadelede de Okan Buruk sarı-kırmızılı takımın başında yer alırken maçların hepsini kazandı. Bu süreçte Şahin ise Antalyaspor ve Başakşehir'de görev yapıyordu.

CİMBOM 7-1 ÖNDE

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

KUPADA BAŞAKŞEHİR'İ HİÇ YENEMEDİLER

İki takım Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçların ikisini konuk Başakşehir kazanırken, bir mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu mücadelelerde Başakşehir 7, G.Saray da 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Aslan rakibini kupada ilk kez yenmek istiyor.

BİLETLERE İNDİRİM

Zorlu Başakşehir maçı öncesinde G.Saray yönetiminden jest geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, bugünkü maçın biletlerinde indirime gitti. En ucuz biletin 900 TL'ye satıldığı karşılaşmada yine RAMS Park tribünlerinin önemli bir kısmının dolu olması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Galatasaray'da bugün oynanacak olan Başakşehir mücadelesinin hazırlıkları dün gerçekleştirilen antrenman ile sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı futbolcular, Başakşehir mücadelesinin taktiğini çalıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Sara, Ahmed, Yunus, Barış, Icardi

Başakşehir FK: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Ebosele, Onur, Fayzullayev, Umut, Harit, Da Costa, Shomurodov

F.Bahçe'nin golcüsü kim olacak?
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada?
F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 07:09
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 01:28
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 01:28
Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! 01:28
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! 01:28
Trabzonspor gole çok yaklaştı! Trabzonspor gole çok yaklaştı! 01:28
Daha Eski
A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı 01:28
Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu 01:28
Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! 01:28
Icardi’den sert mesaj! Icardi’den sert mesaj! 01:28
Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! 01:28
Ç. Rizespor grup aşamasına 3 puanla başladı! Ç. Rizespor grup aşamasına 3 puanla başladı! 01:28